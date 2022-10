Sobota, 15. oktobra 2022

Nad južno Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od zahoda doteka razmeroma suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru vzhodnih smeri še zadržuje dokaj vlažen zrak.

Na obalnem območju bo prevladovala spremenljiva oblačnost, pihali bodo krajevni vetrovi. V nižinskem pasu bo delno oblačno, v hribih pa v glavnem oblačno vreme.

Danes bo sprva pretežno oblačno in marsikje po nižinah megleno. Čez dan se bo postopno jasnilo. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA