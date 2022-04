Sobota, 16. aprila 2022

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo več spremenljivosti tudi s kakšno ploho ali posamezno nevihto, predvsem v predalpskem in na zahodnem pasu. Pihala bo zmerna burja, proti večeru lahko bolj okrepljena v Trstu. Temperature bodo nižje v gorah, od večera pa tudi po nižinah.

Danes bo na Primorskem precej jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 6 do 11, v alpskih dolinah okoli 2, najvišje dnevne od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER