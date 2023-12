Sobota, 16. decembra 2023

Območje visokega zračnega tlaka sega iznad zahodne Evrope tudi nad Alpe in severno Sredozemlje. V višinah k nam od severa doteka nekoliko hladnejši in razmeroma suh zrak.

Danes bo jasno. Dopoldne bo na območju Trbiža sprva še možna nizka oblačnost. Na obalnem območju bo pihala šibka burja, v visokogorju zmeren severnik.

Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na vzhodu in jugovzhodu države. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla.

Jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju 4, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem okoli 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA