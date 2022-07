Sobota, 16. julija 2022

Po nižinah in na obali bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Vroče bo. V gorah bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo sprva v hribovitem svetu in nato lahko tudi v ravninskem pasu možne plohe in nevihte. Ob morju bo zjutraj pihala zmerna burja, popoldne pa krajevni vetrovi.

Jutri bo deloma sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo še krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA