Sobota, 16. maja 2020

V spodnji nižini in na obali bo prevladovala spremenljiva oblačnost, drugod po deželi pa bolj oblačno vreme. V hribovitem svetu bo dopoldne še možen kratkotrajen dež, popoldne pa kakšna ploha. Ob morju bo sprva lahko še pihala burja, popoldne pa krajevni vetrovi.

Sprva bo precej oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo oblačnost trgala, ponekod se bo delno razjasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Goriškem in ob morju do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER