Sobota, 16. oktobra 2021

Jasno do rahlo oblačno bo. Lahko bo le nekaj visoke koprenaste oblačnosti ter le nekaj krajevne občasne oblačnosti v hribih. V glavnem bodo pihali šibki krajevni vetrovi, na območju Trsta pa zmerna burja. Ničta izoterma se bo nekoliko znižala do nadmorske višine okoli 2200 m.

Na zahodu bo sončno, v vzhodni polovici Slovenije bo predvsem dopoldne zmerno do pretežno oblačno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Jutranje temperature bodo od -2 do 5, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER