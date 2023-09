Sobota, 16. septembra 2023

Med Skandinavijo in osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam s šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka prehodno nekoliko hladnejši in razmeroma vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo rahlo oblačno vreme, v hribovitem svetu pa spremenljivo oblačno vreme. Pihal bo zmorec.

Danes bo sprva precej jasno, dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo občasno zmerno oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA