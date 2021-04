Sobota, 17. aprila 2021

Spremenljivo do oblačno bo. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala burja, lahko tudi okrepljene jakosti.

Danes bo na vzhodu pretežno oblačno, dopoldne se bo hitro pooblačilo tudi drugod, le na Primorskem bo ostalo dokaj sončno. Zjutraj bo na Primorskem začela pihati šibka burja, drugod pa čez dan severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem do okoli 4, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER