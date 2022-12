Sobota, 17. decembra 2022

Dopoldne bo oblačno s padavinami, ki bodo v glavnem zmerne. Nad okoli 400-600 m bo snežilo. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, na obali pa okrepljena. V Karniji se bo dopoldne pričelo jasniti, nato pa se bo razjasnilo tudi drugod po deželi. Ohladilo se bo na vseh nadmorskih višinah, zlasti po sončnemu zahodu.

Danes bo oblačno, sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, popoldne se bo od severozahoda pričelo jasniti. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Primorskem do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA