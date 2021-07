Spremenljivo bo po celi deželi z možnostjo dežja. Pihali bodo zmerni vetrovi iz severozahoda.

Večinoma bo oblačno s padavinami, ki bodo pogostejše v vzhodnih in osrednjih krajih. Vmes bodo tudi nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER