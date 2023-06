Jutri bo jasno do rahlo oblačno. Popoldne se bo v hribovitem svetu oblačnost gostila in bodo možne plohe in nevihte, ki se bodo nato lahko razvile tudi drugod. Kakšna nevihta bo lahko lokalno močnejše narave. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Jutri bo precej jasno, popoldne bodo v notranjosti še nastale posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA