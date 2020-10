Prisotna bo spremenljiva do zmerna oblačnost, manj oblakov bo proti večeru.

Danes bo na Primorskem povečini sončno. Drugod bo delno jasno, na severovzhodu pa pretežno oblačno. Dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Popoldne ali zvečer bo možna kakšna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER