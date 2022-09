Sobota, 17. septembra 2022

Nad severno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se zadržuje nad našimi kraji. V spodnjih plasteh ozračja bo od vzhoda začel pritekati postopno hladnejši zrak.

Dopoldne bo oblačno s padavinami. Na obalnem območju bo pihala okrepljena burja, ki bo na Tržaškem močna, v sunkih lahko okoli 100 km/h; po nižinah pa bolj zmerne jakosti. Popoldne od zahoda izboljšanje, padavine bodo ponehale in od severa se bo jasnilo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 m, v Julijcih lahko do 1500 m. Pihal bo mrzel severovzhodnik. V noči na nedeljo bo v alpskih dolinah a tudi v nižinskem pasu kar sveže za ta letni čas.

Danes bo oblačno, deževno in hladno. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1600 m nadmorske višine. Padavine bodo popoldne slabele in do večera povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

Temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA