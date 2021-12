Sobota, 18. decembra 2021

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severa priteka k nam suh in v višinah hladnejši zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V visokogorju bo pihala šibka burja.

Pretežno jasno bo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Predvsem v Slovenski Istri in zaledju bo pihala šibka burja, ponekod na severovzhodu pa dopoldne še severni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER