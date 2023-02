Sobota, 18. februarja 2023

Od obale do Predalp bo oblačno; pojavljala se bo nizka oblačnost z meglicami in meglo; na vzhodu bo ponekod možno rosenje. V hribovitem svetu bo prevladovala spremenljiva oblačnost z več sonca in precej visokimi temperaturami v Alpah in v visokogorju. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 m.

V zahodnih krajih bo pretežno oblačno, drugod pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na vzhodu do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA