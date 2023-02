Sobota, 18. februarja 2023

Jutri bo oblačno z meglicami, pojavljala se bo tudi megla. Predvsem na vzhodu in proti Kraški planoti bo občasno možno tudi rosenje. V hribovitem svetu bo spremenljivo oblačno; več sončnega vremena bo v Alpah in v visokogorju. Ničta izoterma se bo še nekoliko dvignila do 3000 m.

Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Še bo razmeroma toplo za ta čas.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA