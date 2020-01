Sobota, 18. januarja 2020

Oblačno bo z rahlimi padavinami, lahko bolj zmernimi proti Venetu. Nad okoli 600 m bo snežilo. Ob morju bo pihala zmerna burja.

Danes bo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan postopno širile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deloma deževalo deloma snežilo, popoldne ali zvečer pa večinoma snežilo. Na Primorskem bo popoldne zapihala zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem do 5, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER