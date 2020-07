Dopoldne bo vreme stanovitno in nebo rahlo oblačno; popoldne se bodo v hribih pojavljale krajevne plohe in v Predalpah lahko kakšna nevihta, ki se bo nato širila do ravninskega pasu in obale.

Jutri bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, popoldne bodo krajevne padavine, deloma plohe ali nevihte. Pihal bo severni do severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER