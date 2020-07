Sobota, 18. julija 2020

Dopoldne bo vreme stanovitno in nebo le rahlo oblačno; popoldne bo več spremenljive oblačnosti s krajevnimi plohami in tudi kakšno nevihto, ki bo verjetnejša v predalpskem ter vzhodnem pasu.

Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, na severu tudi pretežno oblačno. Še bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše na vzhodu. Pihal bo severni do severovzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER