V glavnem bo pretežno jasno vreme; možne bodo le visoke in tanke koprene. Čez dan bo vroče, ob morju bo popoldne pihal zmorec.

Popoldne bo delno jasno, predvsem v vzhodni polovici države bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA