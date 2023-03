Sobota, 18. marca 2023

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; predvsem v večernih urah se bo pojavljala visoka in tanka koprenasta oblačnost. Od popoldneva se bo predvsem v hribovitem svetu povečala srednja in nizka oblačnost. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 m.

Danes bo sončno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 14 do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA