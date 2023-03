Sobota, 18. marca 2023

Prevladovalo bo jasno do rahlo oblačno vreme; predvsem v večernih urah se bo pojavljala visoka in tanka koprenasta oblačnost. Od popoldneva se bo predvsem v hribovitem svetu povečala srednja in nizka oblačnost. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 3000 m.

Jutri bo pretežno jasno in še nekoliko topleje. Zjutraj bo v zatišnih legah možna slana. V zahodni in osrednji Sloveniji bo pihal jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA