Sobota, 18. novembra 2023

Oslabljena hladna fronta se je preko naših krajev pomaknila nad Balkan. S severozahodnim vetrom doteka k nam postopno hladnejši in bolj suh zrak.

Povsod bo pretežno jasno vreme. Pihal bo šibak do zmeren severni veter.

Danes bo pretežno jasno. Predvsem na severovzhodu bo še pihal severozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA