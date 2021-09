Sobota, 18. septembra 2021

Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje, vremenska fronta se pomika prek naših krajev. V višinah se nad nami še zadržuje razmeroma topel in vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno do spremenljivo oblačno ob prisotnosti visokih slojastih oblakov. V hribih bo oblačno, ni povsem izključen kratkotrajen rahel dež. Na obalnem območju bo dopoldne pihala šibka burja.

Delno jasno bo z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno in večinoma brez padavin.

Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER