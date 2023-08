Sobota, 19. avgusta 2023

Danes bo vreme stabilno, nebo bo pretežno jasno. V hribovitem svetu bo spremenljivo oblačno. Temperature se bodo dvignile, še bo vroče. Pihal bo rahel veter.

Danes bo sončno, dopoldne bo ponekod v notranjosti kratkotrajna megla ali nizka oblačnost. Več kopaste oblačnosti bo v vzhodni Sloveniji, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA