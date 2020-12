Sobota, 19. decembra 2020

Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme. V nižinskem pasu se bodo ponoči lahko pojavljale meglice.

Oblačno bo in ponekod megleno, nekaj jasnine bo le v gorah. Proti večeru bo ponekod v hribih zahodne Slovenije rosilo ali občasno rahlo deževalo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, v alpskih dolinah do -4, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 2 do 8, na Primorskem do okoli 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER