V Alpah bo jasno do rahlo oblačno. V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo, oblačnost bo gostejša na vzhodni obali. Po nižinah in nekaterih kotlinah bodo ponoči možne meglice ali megla.

Jutri bo prevladovalo oblačno in megleno vreme, več jasnine bo le v goratem svetu.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER