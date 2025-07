Sobota, 19. julija 2025

Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Alpami. Od severozahoda nad naše kraje v višinah priteka razmeroma suh in toplejši zrak.

Danes dopoldne bo rahlo oblačno. Popoldne se bo v hribih oblačnost povečala in bodo možne padavine in nevihte, ki bodo prizadele tudi nižino in obalo. Pihal bo veter.

Danes bo pretežno jasno. Čez dan bo marsikje zapihal jugozahodni veter. Zvečer se bo oblačnost od zahoda prehodno povečala.