Jasno do rahlo oblačno bo, pihali bodo šibki krajevni vetrovi; v nižinskem pasu bo vroče in soparno. Popoldne bo zlasti v notranjih predelih hribovitega sveta možna kakšna posamezna nevihta.

Danes bo pretežno jasno, popoldne bo nastala kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER