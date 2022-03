Sobota, 19. marca 2022

Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, Slovenija je na njegovem južnem obrobju. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in občasno bolj vlažen zrak.

Po nižinah in ob obali bo prevladovalo jasno ali rahlo pooblačeno nebo. V hribovitem svetu bo spremenljivo, več oblačnosti bo popoldne, ko bo lahko tudi snežilo na Trbiškem in na meji s Cadorejem. Pihala bo zmerna burja po nižinah in ob morju, dopoldne bodo možni močnejši sunki na Tržaškem.

Na Primorskem bo pretežno jasno, burja bo čez dan nekoliko oslabela. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, pihal bo vzhodni veter.

Jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 4, najvišje dnevne okoli 10, na Primorskem do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER