Sobota, 19. novembra 2022

Nad severno Italijo se je poglobilo ciklonsko območje, ki se z vremensko fronto prek naših krajev pomika proti vzhodu. Proti večeru bo s severozahodnim vetrom pritekal prehodno bolj suh zrak.

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost. Prisotni bodo visoki in srednji oblaki. V nižinskem pasu in na obali bo prehodno možna gostejša oblačnost. V hribih bo v glavnem le zmerno oblačno. Čez dan bo možen rahel dež, ki bo verjetnejši na vzhodu in na obalnem območju. Sredi dneva bo zapihala okrepljena burja.

Dopoldne se bo od juga pooblačilo, popoldne bo občasno ponekod rahlo deževalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer okrepila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA