Sobota, 2. aprila 2022

Nad severnim Sredozemljem, srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom je območje nizkega zračnega tlaka. Prva vremenska fronta je že prešla Slovenijo, druga se zadržuje nad Alpami in zahodno od Italije. Od jugozahoda doteka k nam precej vlažen in še razmeroma topel zrak.

Oblačno bo. Dopoldne se bodo pojavljale zmerne padavine, nad okoli 700 m bo snežilo. Ob morju bo v glavnem piha zmeren južni veter. Od popoldneva bodo v nižinskem pasu in ob morju padavine postopoma ponehale.

Večinoma oblačno bo, nekaj sonca bo le na Primorskem. Občasno bodo še padavine, po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER