Danes bo vreme spremenljivo z možnimi plohami in nevihtami. Čez dan se bo vreme lahko tudi razjasnilo. Nekatere nevihte bodo močnejše.

Danes bo več oblačnosti, sončna obdobja so možna predvsem v južni in vzhodni Sloveniji. Nastajale bodo plohe in nevihte, nekatere bodo tudi močnejše.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.