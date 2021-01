Sobota, 2. januarja 2021

Oblačno bo z obilnimi do zelo obilnimi padavinami; v Alpah bo snežilo nad okoli 600 m, v Predalpah pa okrog 1000 m. Po nižinah bo pihala zmerna burja, ki bo na obalnem območju okrepljene jakosti.

Danes bo oblačno. Padavine se bodo na zahodu okrepile in širile proti vzhodu. V vzhodni Sloveniji bo do popoldneva še suho vreme. V bližini morja bodo možne nevihte. V Alpskih dolinah bo snežilo. V Vipavski dolini in na Krasu bo pihala burja, ob morju pa jugo.

Jutranje temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem od 9 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER