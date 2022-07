Sobota, 2. julija 2022

Povsod po deželi bo jasno in poletno vroče vreme. V nižinskem pasu in ob morju bo dopoldne sprva pihal burin, ki bo povzročil hiter porast temperature, a obenem nizko stopnjo vlažnosti; popoldne bo zapihal morski veter. V hribovitem svetu bo vremenska slika stanovitna tudi popoldne, možna bo le lokalna zmerna povečana oblačnost.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo v osrednji Sloveniji nekaj nizke oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 14 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA