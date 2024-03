Sobota, 2. marca 2024

Nadaljevalo se bo nestanovitno vreme s pretežno oblačnim nebom. Pojavljale se bodo rahle do zmerne padavine a na vzhodnem pasu bodo možne tudi plohe in posamezne nevihte z bolj močnimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad okoli 1200 - 1600 m. Ob morju in v visokogorju bo pihal zmeren južni do jugozahodni veter, ki bo močnejši na odprtem morju, zlasti na vzhodnem sektorju.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Na severovzhodu bo povečini suho, drugod bodo nastajale krajevne plohe. Ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, ob morju do 10, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.