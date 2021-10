Sobota, 2. oktobra 2021

Nad vzhodno Evropo, Balkanom in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka k nam razmeroma suh in nekoliko toplejši zrak.

Pretežno jasno bo, v hribovitem svetu bo zlasti popoldne zmerno do spremenljivo oblačno, predvsem na območju Alp in Karnijskih Predalp. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Dopoldne bo precej jasno, po nižinah v notranjosti Slovenije pa se bo dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne se bo nekoliko pooblačilo na Primorskem.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER