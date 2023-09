Zmerno oblačno bo. Ni povsem izključen rahel dež, ki bo verjetnejši popoldne v hribovitem svetu. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA