Sobota, 20. avgusta 2022

Sprva bo po nižinah in ob morju rahlo oblačno, v hribih bo vreme spremenljivo. V Predalpskem svetu in ponekod na kraškem območju so popoldne pričakovane krajevne nevihte. V visokogorju bo pihal zmeren veter iz severa. Topleje bo.

Sprva bo sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA