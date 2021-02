Sobota, 20. februarja 2021

Nad vzhodno Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja priteka k nam od jugozahoda razmeroma topel in vlažen zrak.

Od obale do Predalp se bo pojavljalo spremenljivo do bolj oblačno vreme, prisotna bo nizka oblačnost, zlasti na vzhodu. V Alpah, v notranjih predelih Predalp in v visokogorju bo vreme lepše. V visokogorju se bo ogrelo, ničta izoterma se bo dvignila nad 3000 m nadmorske višine. Ponoči se bodo lahko pojavljale meglice in krajevna megla.

Danes bo v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, drugod bo prevladovalo sončno vreme.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER