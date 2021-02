Sobota, 20. februarja 2021

Od obale do Predalp bo pretežno oblačno vreme; na vzhodu bo možno rosenje. V Alpah bo v glavnem lepše vreme, zlasti proti Comelicu in na območju Trbiža. Pojavljale se bodo temperaturne inverzije. V visokogorju se bo ogrelo z ničto izotermo okrog 3000 m. Ponoči se bodo pojavljale meglice in megla.

Jutri bo v jugozahodni in deloma osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo. Drugod bo pretežno jasno. Ponekod bo pihal šibak jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER