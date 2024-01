Jasno bo z zmerno burjo na obali; tudi v visokogorju bo pihal zmeren in mrzel severovzhodnik. V hribovitem svetu se bodo najnižje temperature lahko spustile pod -10 stopinj C. V hribovitem svetu in na Kraški planoti bodo tla lahko poledenela.

Jasno bo. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.