Jutri bo jasno z zmerno burjo na obali; tudi v visokogorju bo pihal zmeren in mrzel severovzhodnik. V hribovitem svetu se bodo najnižje temperature lahko spustile pod -10 stopinj C. V hribovitem svetu in na Kraški planoti bodo tla lahko poledenela.

Jutri se bo razjasnilo in čez dan bo jasno. Jutro bo hladno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka, le zjutraj še zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.