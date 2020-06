Sobota, 20. junija 2020

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, v hribih pa bo vreme bolj spremenljivo s kakšno popoldansko nevihto, ki se bo lahko pojavila tudi na vzhodnem pasu.

Danes bo večinoma sončno, bolj oblačno bo dopoldne v vzhodni polovici Slovenije, kjer bo možna tudi kakšna kaplja dežja. Predvsem popoldne bodo še nastale posamezne plohe ali nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER