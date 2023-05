Sobota, 20. maja 2023

Jutri bo pretežno oblačno; v nižinskem pasu in na obali se bo oblačnost trgala in se bo prehodno tudi delno razjasnilo. Popoldne bo predvsem v hribovitem svetu in na zahodu možen rahel do zmeren dež. Možna bo tudi kakšna ploha. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja; na Tržaškem in na vzhodnem pasu pa bo burja lahko tudi okrepljene jakosti.

Jutri bo spremenljivo oblačno, verjetnost za krajevne padavine se bo povečala. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA