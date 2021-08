Sobota, 21. avgusta 2021

V nižinskem pasu in na obali bo prevladovalo jasno vreme, v hribih bo zmerno oblačno, le popoldne bo krajevno več spremenljivosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V nižinskem pasu bo precej vroče.

Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo ponekod občasno nekaj oblačnosti. Popoldne na severu ni izključena kakšna nevihta.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v mraziščih Notranjske okoli 7, ob morju 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na Goriškem do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER