Sobota, 21. decembra 2019

Sprva bo na obali pihal močan jugo, morje bo močno vzvalovano in na izpostavljenih predelih obale bo morje lahko poplavljalo. Dopoldne bo zapihal jugovzhodnik. V Predalpah in v Karniji se bodo pojavljale obilne padavine, vmes bo lahko tudi zagrmelo; pihal bo okrepljen južni veter. Padavine bodo povsod v glavnem znatne. Sprva bo snežilo le nad 1800 m, ob koncu padavin pa se bo meja sneženja v Predalpah spustila do okrog 1500 m, v Alpah pa do 1300 m. Popoldne se bo povsod od zahoda postopoma delno razjasnilo.

Jutri bo sprva oblačno, predvsem dopoldne bodo občasno še krajevne padavine, deloma plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Popoldne se bo oblačnost trgala. Veter bo oslabel.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER