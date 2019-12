Sobota, 21. decembra 2019

Sprva bo pihal močan jugo, morje bo vzvalovano in plimovanje povišano. V Predalpah in v Karniji bo zelo obilno deževalo, vmes bo lahko tudi zagrmelo; pihal bo močan južni veter. Drugod bo znatno do obilno deževalo. Sprva bo snežilo do okrog 1600-1800 m, ob koncu padavin pa se bo meja sneženja spustila do 1500 m v Predalpah in do 800-1000 m v Alpah. Od popoldneva obširne razjasnitve, ob morju bo zapihal jugovzhodnik. Zvečer se bo ponekod pojavljala megla.

Oblačno bo, še se bodo pojavljale padavine, deloma plohe, lahko bo tudi zagrmelo. Proti večeru bo dež oslabel, oblačnost se bo ponekod trgala.

Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 7, drugod od 9 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER