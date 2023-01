Sobota, 21. januarja 2023

Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja nov ciklon in se pomika proti južni Italiji. Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Prevladovalo bo zmerno do spremenljivo oblačno in mrzlo vreme. V visokogorju bo pihal močan in mrzel severni do severovzhodni veter; na območju nižine in lagune bo veter zmerne jakosti.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. V južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severni do severovzhodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA