Sobota, 21. maja 2022

Jutri bo v nižinskem pasu in na obali jasno do zmerno oblačno vreme ter precej vroče in bolj soparno v primerjavi s prejšnjimi dnevi. V hribovitem svetu bo dopoldne rahlo oblačno, popoldne pa bolj spremenljivo, zlasti v notranjosti, kjer se bodo lahko pojavljale krajevne nevihte. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA